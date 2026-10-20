Экипажи модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» подтвердили высокую эффективность в уничтожении беспилотников самолетного типа в зоне проведения спецоперации.
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