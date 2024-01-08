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Ростовский миллиардер Алексей Фролов показал свой особняк и коллекцию авто

Ростовский миллиардер Алексей Фролов показал свой особняк и коллекцию авто

Кадры появились на канале блогера Павла Гительмана, которому владелец ГК Flash дал интервью.Ростовский миллиардер Алексей Фролов, владеющий ГК Flash, дал большое интервью бизнесмену и блогеру Павлу Гительману, в котором показал своё поместье под Старочеркасском.

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