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Спикер ВС ВСУ: Я лично видел, как российский дрон летал более 24 часов

Спикер ВС ВСУ: Я лично видел, как российский дрон летал более 24 часов Украинские военные заявляют о значительном увеличении времени, в течение которого российские дроны могут находиться в воздухе.

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