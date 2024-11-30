Спикер ВС ВСУ: Я лично видел, как российский дрон летал более 24 часов Украинские военные заявляют о значительном увеличении времени, в течение которого российские дроны могут находиться в воздухе.
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Спикер ВС ВСУ: Я лично видел, как российский дрон летал более 24 часов Украинские военные заявляют о значительном увеличении времени, в течение которого российские дроны могут находиться в воздухе.
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