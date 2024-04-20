О работе по увековечению памяти жертв геноцида и защитников Отечества.

Фото: Генеральная прокуратураОрганы прокуратуры в рамках работы по увековечению памяти жертв геноцида в военные и послевоенные годы и защитников Отечества, а также внедрению доказательств уголовного дела о геноциде в историко-культурное наследие Беларуси, образовательную, научную, идеологическую и другие сферы жизнедеятельности страны приняли компл .