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О работе по увековечению памяти жертв геноцида и защитников Отечества.

О работе по увековечению памяти жертв геноцида и защитников Отечества.

Фото: Генеральная прокуратураОрганы прокуратуры в рамках работы по увековечению памяти жертв геноцида в военные и послевоенные годы и защитников Отечества, а также внедрению доказательств уголовного дела о геноциде в историко-культурное наследие Беларуси, образовательную, научную, идеологическую и другие сферы жизнедеятельности страны приняли компл .

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