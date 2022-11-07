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Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не надо спрашивать, где он работает. Надо спросить, - где он отдыхает

Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не надо спрашивать, где он работает. Надо спросить, - где он отдыхает

Новоиспеченный муж лениво ковыряет макароны на завтрак. Его молодая жена спрашивает: - Милый, ты меня любишь? - Дорогая, - отвечает он, - этот вопрос ты задаешь мне уже целый месяц, а вот почему ты ни разу не спросила, люблю ли я макароны? - Ты этот футбол любишь больше, чем меня!- Зато я тебя люблю больше, чем бобслей, художественную гимнастику, керлинг, синхронное плавание и фигурное катание вместе взятые! Экую ты, Груня, рецессию отрастила! - Чего-чего отрастила, Кузьмич? - Темная ты, культурных слов не знаешь! Вот по телевизору говорили: наша экономика - в глубокой рецессии.

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