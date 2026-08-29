Президент Путин поздравил педагогов с приближающимся Днем знаний

В субботу. 29 августа, президент России Владимир Путин лично посетил Московский педагогический государственный университет, где в преддверии Дня знаний встретился с педагогами и поздравил их с этим важным профессиональным и всенародным праздником .
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