Два вагона грузового поезда сошли с рельсов при столкновении с авто

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов при столкновении с легковушкой. Инцидент произошел вечером 3 ноября недалеко от станции Арлюк в Кемеровской области, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии