Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году сократят запланированное ранее количество военных учений. Причиной этому послужило снижение уровня угрозы со стороны России из-за того, что считается, что значительная часть российских неядерных сил вовлечено в вооруженный конфликт на Украине.