Военное обозрение

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Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году сократят запланированное ранее количество военных учений. Причиной этому послужило снижение уровня угрозы со стороны России из-за того, что считается, что значительная часть российских неядерных сил вовлечено в вооруженный конфликт на Украине.

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