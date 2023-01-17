Норвегия сокращает военные учения «из-за снижения уровня угрозы от России»

Вооруженные силы Норвегии в 2023 году сократят запланированное ранее количество военных учений. Причиной этому послужило снижение уровня угрозы со стороны России из-за того, что считается, что значительная часть российских неядерных сил вовлечено в вооруженный конфликт на Украине.
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