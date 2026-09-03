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«Уже не так сильно ими терзаешься»: Дмитрий Дибров объяснил, зачем будет бороться со страхами в шоу «Фобия»

«Уже не так сильно ими терзаешься»: Дмитрий Дибров объяснил, зачем будет бороться со страхами в шоу «Фобия»

В новом психологическом проекте «Фобия» звезды российской эстрады встретятся с собственными страхами и пройдут подготовленные для них испытания.

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