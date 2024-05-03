Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Анатолий Страшко
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Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации

Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации

Вопиющий случай произошёл в Азовском районе Ростовской области. На горячую линию Инфоценра СК России позвонила женщина, бывшая супруга пропавшего без вести участника Специальной военной операции.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВЫХОДИТ САТАНВСКИЙ ПРАВ, КОГДА ГОВОРИТ, ЧТО ПУТИН НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТВОРИТСЯ В РОССИИ. ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ?!
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19 час.

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