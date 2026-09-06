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Ученый из Канады Пань рассказал о мировом интересе к инновационному писсуару без брызг

Ученый из Канады Пань рассказал о мировом интересе к инновационному писсуару без брызг

Канадский ученый Чжао Пань сообщил RTVI , что со всего мира поступают запросы на приобретение инновационного писсуара Nautilus, разработанного им и его коллегами из США, Китая и Саудовской Аравии.

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