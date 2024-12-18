Специалисты капитально отремонтировали 50 многоквартирных жилых домов на проспекте Мира

За время реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда Москвы были обновлены 50 домов, расположенных вдоль проспекта Мира — одной из главных улиц города, получившей свое современное название в 1957 году.
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