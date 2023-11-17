Моя Планета

Кояшское озеро. Оно по праву считается самым соленым озером Крымского полуострова. А розовое оно благодаря микроскопической водоросли, которая обитает в водоеме.
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Кояшское озеро. Оно по праву считается самым соленым озером Крымского полуострова. А розовое оно благодаря микроскопической водоросли, которая обитает в водоеме.
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