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Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине

Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Мелони об Украине

Лидер партии «Патриоты» (Франция) Флориан Филиппо призвал Париж выйти из ЕС после заявления итальянского премьера Джорджи Мелони об Украине.

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