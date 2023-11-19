Уже не BMW: что китайцы назвали громким именем X6?

Помните времена, когда большинство брендов даже не думали выпускать кроссоверы? А большинство покупателей не могли представить, что однажды пересядут на китайский автопром? Добро пожаловать в 2023 год, а это новая для России марка Livan, которая на две трети состоит из кроссоверов и выпускается в Поднебесной.