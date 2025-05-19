Экипаж Су-34 группировки «Юг» ударил по украинскому пункту управления БПЛА

Были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции Экипаж истребителя Су-34 российской армии ударил по украинскому пункту управления беспилотниками в зоне действия группировки войск «Юг» ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны России.