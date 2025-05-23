БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бербок обиделась на слова постпреда России при ООН про «служившего в СС деда»

Бербок обиделась на слова постпреда России при ООН про «служившего в СС деда»

Кандидат на пост председателя Генассамблеи ООН Анналена Бербок призвала к «большему взаимоуважению» после слов первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, назвавшего «плевком в адрес организации» выдвижение в качестве председателя того, кто гордится «служившим в СС дедом».

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ПавелЗзаварзин
Курва! Её близко нельзя подпускать к ООН! Фашистское отродье!
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