Бербок обиделась на слова постпреда России при ООН про «служившего в СС деда»

Кандидат на пост председателя Генассамблеи ООН Анналена Бербок призвала к «большему взаимоуважению» после слов первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, назвавшего «плевком в адрес организации» выдвижение в качестве председателя того, кто гордится «служившим в СС дедом».
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