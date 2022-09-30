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В Кремле ответили на вопрос об административной организации новых территорий

В Кремле ответили на вопрос об административной организации новых территорий

Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил руководитель президентской пресс-службы, отвечая на вопрос, войдут ли новые территории в состав России как отдельные субъекты.

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