В Кремле ответили на вопрос об административной организации новых территорий

Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил руководитель президентской пресс-службы, отвечая на вопрос, войдут ли новые территории в состав России как отдельные субъекты.
Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил руководитель президентской пресс-службы, отвечая на вопрос, войдут ли новые территории в состав России как отдельные субъекты.
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