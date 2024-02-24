15 гаджетов, которые должен иметь каждый ценитель горячительных напитков

Казалось бы, ну что можно еще придумать для приятного времяпрепровождения и снятия усталости после рабочей недели с бокалом вина или бутылочкой холодного пива? Оказывается еще как можно!Мы собрали 15 самых крутых приспособлений, которые поднимут такое привычное занятие, как вечернее наслаждение холодным пивом, на новый уровень.