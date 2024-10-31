Губернатор Курской области провел рабочую встречу с главой "Россетей"

ПАО "Россети" Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и губернатор Курской области Алексей Смирнов на рабочей встрече в Курске обсудили электроснабжение потребителей и обеспечение безопасной работы энергетиков в приграничных районах, а также готовность региона к отопительному сезону.
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