Губернатор Курской области провел рабочую встречу с главой "Россетей"

ПАО "Россети" Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и губернатор Курской области Алексей Смирнов на рабочей встрече в Курске обсудили электроснабжение потребителей и обеспечение безопасной работы энергетиков в приграничных районах, а также готовность региона к отопительному сезону.