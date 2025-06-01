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test mazurok

1 подписчик
Прогноз погоды в Крыму на 1 июня

Прогноз погоды в Крыму на 1 июня ☂️ В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +20 и облачно с прояснениями В Евпатории +21 и небольшой дождь В Черноморском +23 и ясно В Джанкое +26 и облачно с прояснениями В Ялте +20 и небольшой дождь В Алуште +22 и небольшой дождь В Керчи +23 и небольшой дождь В Армянске +26 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +25 и ясно В Бахчисарае +22 и небольшой дождь В Феодосии +22 и небольшой дождь В Судаке +20 и дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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