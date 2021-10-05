Начались сезонные ярмарки. Сходил посмотреть цены на картофель и морковь нового урожая

Медвежий уголОбществоНачались сезонные ярмарки. Сходил посмотреть цены на картофель и морковь нового урожая автор - Червонец Главной темой этого года стал резкий рост цен на картофель и морковь.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Пономарева (Чушенкова)НАВСЕГДАKonstantin ПетровКартошка у фермеров меньше 35 р/кг не продают. И то сетками. Сетка получается 1 200- 1 400 р. Картошка хорошая, по цене банановСергей КоротичЭто дешево. У нас от 45 руб \кг . Сетка стоит столько же, скорее всего меньше по объему. В среднем 50 руб\кг, одинаково с тыквой. в супермаркетах местной почти нет, в основном Израиль, ЕгипетSergej KostinДороговато стоят корнеплоды. Все таки свой сад лучше иметь, свое выращивать, дешевле да и приятно, свое оно чище без ГМО всяких.Ингерман Ланскаясвоё выращивать не дешевле, а дороже в 2-3 разаВиктор ГоршковВсе хотят купить по дешевле и это нормально,но забывают,что крестьянам надоело всегда быть нищими,потому что им за дешево ничего не продают.Комментировать
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