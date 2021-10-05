Медвежий угол

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Начались сезонные ярмарки. Сходил посмотреть цены на картофель и морковь нового урожая

Начались сезонные ярмарки. Сходил посмотреть цены на картофель и морковь нового урожая

автор - Червонец Главной темой этого года стал резкий рост цен на картофель и морковь.

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Татьяна Пономарева (Чушенкова)
НАВСЕГДА
Konstantin Петров
Картошка у фермеров меньше 35 р/кг не продают. И то сетками. Сетка получается 1 200- 1 400 р. Картошка хорошая, по цене бананов
Сергей Коротич
Это дешево. У нас от 45 руб \кг . Сетка стоит столько же, скорее всего меньше по объему. В среднем 50 руб\кг, одинаково с тыквой. в супермаркетах местной почти нет, в основном Израиль, Египет
Sergej Kostin
Дороговато стоят корнеплоды. Все таки свой сад лучше иметь, свое выращивать, дешевле да и приятно, свое оно чище без ГМО всяких.
Ингерман Ланская
своё выращивать не дешевле, а дороже в 2-3 раза
Виктор Горшков
Все хотят купить по дешевле и это нормально,но забывают,что крестьянам надоело всегда быть нищими,потому что им за дешево ничего не продают.

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