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Урсула станет лидером коллективного Запада

Урсула станет лидером коллективного Запада

Одним из самых ярких моментов визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон стала сценка в коридоре Белого дома.

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