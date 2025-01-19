Вот вы говорите, ну что за бред ваша Ванга и прочие колдуны! Российские СМИ кормят этой жвачкой аудиторию кучу-прекучу лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вот вы говорите, ну что за бред ваша Ванга и прочие колдуны! Российские СМИ кормят этой жвачкой аудиторию кучу-прекучу лет.