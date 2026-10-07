177 долларов против 600, арифметика для соседей

Армении предлагают выбор, дешевый газ или дорогие иллюзии Российский МИД в очередной раз напомнил Еревану арифметику, которую там, судя по всему, стараются не пересчитывать слишком часто.
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