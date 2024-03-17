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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Шкурин интересен «Болонье». Он второй бомбардир чемпионата Польши

По информации Tribuna.com, белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин, выступающий на правах аренды за польскую «Сталь», может стать игроком «Болоньи», которая идет на 4-м месте в итальянской Серии А.

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