Турция и Египет стали самыми популярными маршрутами семейного отдыха летом

Турция и Египет — самые востребованные у россиян направления для отдыха с детьми летом 2025 года. Популярность турецких пляжей за год немного сбавила обороты, уступив египетским, сообщает RT, ссылаясь на сервис Travelata.
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