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Спички - не игрушка

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Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии

© sharij.net Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал часть Польши "украинскими территориями". Это вызвало бурную реакцию польских политиков, которые в своих комментариях чаще всего употребляли слово "наглость".

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