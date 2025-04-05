Миссия по облёту полюсов Земли завершена успешно

Четыре астронавта, принимавшие участие в частной миссии Fram2 компании SpaceX, приземлились в пятницу у побережья Калифорнии после выполнения основной цели миссии — облёта двух полюсов Земли, что стало премьерой для частных космических полетов.
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