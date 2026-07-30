Маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков

Система маркировки входящих вызовов изменила модель общения компаний с клиентами. По данным МегаФона, с начала года количество холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%.
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