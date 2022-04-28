Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с пострадавшими детьми под Иркутском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии в Иркутской области, в результате которой погиб один человек и несколько детей пострадали.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии в Иркутской области, в результате которой погиб один человек и несколько детей пострадали.
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