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Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с пострадавшими детьми под Иркутском

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с пострадавшими детьми под Иркутском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии в Иркутской области, в результате которой погиб один человек и несколько детей пострадали.

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