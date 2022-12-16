Малкин получил травму колена, забив гол «Флориде». Шайба попала ему в ногу после броска Кросби

Малкин получил травму колена, забив гол «Флориде». Шайба попала ему в ногу после броска Кросби

Евгений Малкин получил травму из-за попадания шайбы в колено после броска Кросби. Шайба от его ноги зашла в ворота «Флориды», которые защищал Сергей Бобровский.

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