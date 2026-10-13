Charlie Cook: “While the party holding the White House always loses seats, there were structural or technical reasons this election shouldn’t have been particularly bad for Republicans.
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