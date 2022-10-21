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Ротен о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг виноват. Он относится к Криштиану так же, как и к любому другому игроку, и это проблема. Такое отношение – это скандал и неуважение»

Жером Ротен считает, что в скандале вокруг Криштиану Роналду виноват Эрик тен Хаг. Форвард «Манчестер Юнайтед» отправился в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка.

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