РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки

С начала действия зерновой сделки Киев экспортировал зерна на 9,8 млрд долларов, в случае разрыва черноморской инициативы он будет терять до 500 млн долларов ежемесячно, следует из подсчета , основанного на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.