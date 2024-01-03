Уже некоторое время назад ВЦИОМ провёл опрос касательно отношения россиян к СССР. Ничего удивительного НЕ произошло — народ в массе своей традиционно считает СССР хорошим периодом истории.
«80% россиян считают СССР хорошим временем, и лишь 5% плохим» - и это несмотря на все попытки очернить Ленина и Сталина...
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Aleksandr Sobolev
ты опять не ответила никчемная трусливая имбецилка! (((ты в 1991 году не вышла защищать свой СССР, сегодня топишь за советскую власть и за СССР, а живешь в капиталистической России, по нашим законом, ничего опять же не делая! так ты обыкновенный приспособленец! А приспособленцы - хуже п""дорасов!!!!
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Кто же был холопами США и Запада? Ой одним из первых указов советской власти - был указ о снятии запрета на экспорт сырой нефти и другого необработанного сырья, что при Царе было запрещено! ((((после создания государства Израиль на Ближнем Востоке начались войны между арабами и евреями. Арабские страны ОПЕК ввели санкции и эмбарго против Австралии, Канады, Израиля, США и стран Западной Европы! ВСЕ! Экономике западных стран - трындец! Кто же спас капиталистов-буржуинов? Ой, это же были советские рабы-холопы - которые заместили арабов на нефтяном рынке!!! ((((на 1986 год в СССР было газифицировано 26% всех домохозяйств, в в Германии - более 80% - газом из СССР, из Восточной Сибири! Так на кого работала то советская власть и вы советские холопы?😆
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1 час.
Aleksandr Sobolev
(((когда 50 лет назад - в 1973 году - Л. И. Брежнев посетил США, где он кстати объявил об окончании Холодной Войны - между СССР и компанией Пепси был подписан договор о строительстве 20 заводов Пепси в СССР! Так вот за этот концентрат из которого делают эту газировку - которой унитазы хорошо чистить - Союз расплачивался в том числе "списанными" кораблями и подводными лодками! У компании Пепси - был пятый по численности флот в мире после этого!! Глава Пепси потом говорил Р. Рейгану - "мы сделали то что вам не удалось - очень быстро разоружили СССР..." ((((вы совки такие дикари были что вас за газировку, жвачку и джинсы можно было легко купить!!!!😅
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1 час.
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