«80% россиян считают СССР хорошим временем, и лишь 5% плохим» - и это несмотря на все попытки очернить Ленина и Сталина...

Aleksandr Sobolev ты опять не ответила никчемная трусливая имбецилка! (((ты в 1991 году не вышла защищать свой СССР, сегодня топишь за советскую власть и за СССР, а живешь в капиталистической России, по нашим законом, ничего опять же не делая! так ты обыкновенный приспособленец! А приспособленцы - хуже п""дорасов!!!!

Aleksandr Sobolev Кто же был холопами США и Запада? Ой одним из первых указов советской власти - был указ о снятии запрета на экспорт сырой нефти и другого необработанного сырья, что при Царе было запрещено! ((((после создания государства Израиль на Ближнем Востоке начались войны между арабами и евреями. Арабские страны ОПЕК ввели санкции и эмбарго против Австралии, Канады, Израиля, США и стран Западной Европы! ВСЕ! Экономике западных стран - трындец! Кто же спас капиталистов-буржуинов? Ой, это же были советские рабы-холопы - которые заместили арабов на нефтяном рынке!!! ((((на 1986 год в СССР было газифицировано 26% всех домохозяйств, в в Германии - более 80% - газом из СССР, из Восточной Сибири! Так на кого работала то советская власть и вы советские холопы?😆