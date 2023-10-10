В Самарской области приставы взыскали 718 миллионов рублей долгов по алиментам

Данные были представлены по итогам 9-ти месяцев 2023 года.Так, по информации УФССП России по Самарской области на территории региона была проведена работа по взысканию с должников алиментов на общую сумму в 718,5 миллионов рублей.
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