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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Водитель иномарки в Кондопоге сбил 9-летнего ребенка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, а потом в больницу Госавтоинспекция Карелии разбирается в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 3 февраля в Кондопоге.

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