Tochka Zрения

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Спецпроект Минобороны ко Дню Победы – “Во власти преступного беспамятства”

Спецпроект Минобороны ко Дню Победы – “Во власти преступного беспамятства”

Министерство обороны Российской Федерации запустило ко Дню Победы специальный мультимедийный проект “Во власти преступного беспамятства” о преступлениях украинских властей против исторической памяти наших братских народов, уничтожении и осквернении мемориалов и памятников на Украине, попытках придать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии 00:41, Москва, Специальный мультимедийный портал Минобороны о преступлениях украинских властей против исторической памяти […] Министерство обороны Российской Федерации запустило ко Дню Победы специальный мультимедийный проект “Во власти преступного беспамятства” о преступлениях украинских властей против исторической памяти наших братских народов, уничтожении и осквернении мемориалов и памятников на Украине, попытках придать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии 00:41, Москва, Специальный мультимедийный портал Минобороны о преступлениях украинских властей против исторической памяти народов Украины и России ukrainememory.

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