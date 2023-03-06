Балицкий: ВСУ бьют по сопутствующей инфраструктуре ЗАЭС, не давая ей полноценно работать

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) хорошо защищена, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать станции полноценно работать.