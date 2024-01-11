Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

всех по прибытию на работы по восстановлению Донецка , Белгорода. Так и заявить ,что бы знали.

Надежда Белугина

Не сомневаюсь, что этих студентов будут использовать для развала России. Нынешние режиссёры, др. деятели культуры уже занимаются этим и результат виден на выборе темы, её истолкования по-своему, отличительно от задумки автора, сценариям для современных фильмов в упрощённом варианте.