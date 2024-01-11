Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России.
Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США
Комментарии
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Андрей
всех по прибытию на работы по восстановлению Донецка , Белгорода. Так и заявить ,что бы знали.
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23 час.
Надежда Белугина
Не сомневаюсь, что этих студентов будут использовать для развала России. Нынешние режиссёры, др. деятели культуры уже занимаются этим и результат виден на выборе темы, её истолкования по-своему, отличительно от задумки автора, сценариям для современных фильмов в упрощённом варианте.
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23 час.
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