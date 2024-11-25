Врач Рудоманов: боль в груди может указывать на пять не сердечных патологий

Боль в груди может указывать на хронические заболевания позвоночника и их осложнения, патологии пищеварительной системы (гастрит), заболевания бронхолегочной системы, защемление нерва при неправильно совершенном движении или длительном нахождении в неудобном положении, растяжение мышц.
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