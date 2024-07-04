Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову предъявлено новое обвинение

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. Военные следователи предъявили бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову обвинение в окончательной редакции, включив в него дополнительное обвинение в служебном подлоге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии