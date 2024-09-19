МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы в рамках эксперимента иностранцев, въезжающих на территорию России, начнут проверять по фото и дактилоскопии, заявил в интервью изданию "Коммерсантъ" первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.