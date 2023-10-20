Израиль начал демобилизацию резервистов: военная операция в Газе отложена на недели

Bloomberg: США повлияли на план Израиля по наземной операции в Газе. Почти через две недели после того, как в Израиле была объявлена мобилизация резервистов, которые должны были принять участие в атаке на сектор Газа, ЦАХАЛ — Армия Израиля, отпускает их домой.
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