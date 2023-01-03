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Генпродюсер «Матч ТВ» – Геничу на 45-летие: «Ты заслуженно стал одним из самых любимых миллионами спортивных журналистов страны»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил комментатора Константина Генича с 45-летием. «Дорогой Костя, с днем рождения! Ты никогда не останавливаешься на достигнутом, ищешь новые форматы, принимаешь новые для себя вызовы, открываешься в новых амплуа.

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