Генпродюсер «Матч ТВ» – Геничу на 45-летие: «Ты заслуженно стал одним из самых любимых миллионами спортивных журналистов страны»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил комментатора Константина Генича с 45-летием. «Дорогой Костя, с днем рождения! Ты никогда не останавливаешься на достигнутом, ищешь новые форматы, принимаешь новые для себя вызовы, открываешься в новых амплуа.