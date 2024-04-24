Новинка в Спецоперации: боевое применение крылатой ракеты Х-69

Рекламное изображение ракеты Х-69 от КТРВ Согласно сообщениям последних месяцев, на вооружении фронтовой авиации воздушно-космических сил России появилась новая крылатая ракета воздушного базирования Х-69.
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