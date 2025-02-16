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Англичанин позвонил на радио и попросил Россию вторгнуться в Великобританию

Англичанин позвонил на радио и попросил Россию вторгнуться в Великобританию

Британец в радиоэфире попросил Россию захватить его страну.Слушатель британской радиостанции LBC дозвонился в эфир и попросил Россию вторгнуться в Велкобританию.

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