РУССКАЯ МАТРЕШКА. ДЕВЯТЬ ТЕЛ.

Александр НиколаевичРелигияРУССКАЯ МАТРЕШКА. ДЕВЯТЬ ТЕЛ. Все вы наверняка знаете про знаменитую Русскую Матрешку, но наверняка не догадываетесь почему у нее 9 кукол.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковСмесь бульдога с носорогом. Уж сколько раз твердили миру, нельзя сидеть на двух стульях. Вы бы уж к одному концу. Или в христианство, или в язычество (которое вы ведизмом называете). Не знали язычники слова "душа". Это христианский новодел. В итоге, все ваши рассуждения, как дом без фундамента. Как в том мультике: "а может быть ворона, а может не ворона, присела отдохнуть..."Комментировать
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