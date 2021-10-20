Велемудр. Мир тесен.

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РУССКАЯ МАТРЕШКА. ДЕВЯТЬ ТЕЛ.

РУССКАЯ МАТРЕШКА. ДЕВЯТЬ ТЕЛ.

Все вы наверняка знаете про знаменитую Русскую Матрешку, но наверняка не догадываетесь почему у нее 9 кукол.

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Владимир Плотников
Смесь бульдога с носорогом. Уж сколько раз твердили миру, нельзя сидеть на двух стульях. Вы бы уж к одному концу. Или в христианство, или в язычество (которое вы ведизмом называете). Не знали язычники слова "душа". Это христианский новодел. В итоге, все ваши рассуждения, как дом без фундамента. Как в том мультике: "а может быть ворона, а может не ворона, присела отдохнуть..."

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