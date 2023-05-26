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Сыгран девятый тур международного шахматного турнира на Кипре

Сыгран девятый тур международного шахматного турнира на Кипре

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Никосии (Кипр) находятся сразу три шахматистки после девятого тура 25 мая, итоги тура опубликованы на chess24.

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